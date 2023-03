L’adaptation de Frankenstein que prépare Guillermo del Toro pour Netflix pourrait compter au casting Oscar Isaac, Andrew Garfield et Mia Goth .

Après le succès de Pinocchio, récemment couronné de l’Oscar du meilleur film d’animation, Guillermo del Toro va poursuivre sa collaboration avec Netflix pour un nouveau projet d’adaptation d’un classique littéraire particulièrement excitant.

C’est sur Frankenstein de Mary Shelley que le cinéaste mexicain a jeté son dévolu pour en tirer son prochain long-métrage. Rien d’étonnant à cela quand on connaît l’amour immodéré qu’il porte aux figures monstrueuses. Mais aussi quand on observe sa filmographie un peu plus en détail. Sa vision de Pinocchio s’inspirait ainsi par moments de Frankenstein de 1931, notamment dans la scène de création du personnage-titre où les éclairs occupaient une place centrale.

Si cette adaptation n’était jusqu’alors qu’une promesse assez abstraite, elle commence à prendre forme. Le cinéaste serait en discussion avec certains comédiens pour incarner les rôles principaux. Et c’est un trio d’acteurs très en vu qui pourrait rejoindre l’univers unique, macabre et merveilleux du réalisateur du Labyrinthe de Pan et de Nightmare Alley.

Selon Deadline, Oscar Isaac, Andrew Garfield et Mia Goth seraient en lice pour donner corps aux personnages principaux, ce qui marquerait également leur première collaboration avec le cinéaste oscarisé.

Oscar Isaac est un nom reconnu du cinéma américain depuis déjà un certain nombre d’années. En témoigne l’impressionnante liste de réalisateurs pour lesquels il a tourné, des frères Coen (Inside Llewyn Davis) à Alex Garland (Ex Machina et Annihilation), en passant par Zack Snyder (Sucker Punch) ou Nicolas Winding Refn (Drive).

C’est également le cas d’Andrew Garfield, vu chez Martin Scorsese (Silence) ou Mel Gibson (Tu ne tueras point), en plus d’avoir incarné Spiderman le temps de deux films.

Mia Goth est quant à elle l’une des stars montantes du cinéma d’horreur, vue dans A Cure for Life, X ou encore prochainement Infinity Pool.

Si on ignore encore les rôles qu’ils incarneront, il est probable qu’Oscar Isaac et Andrew Garfield campent le docteur et sa créature. Mia Goth pourrait prêter ses traits à Elizabeth Lavenza, cousine ou sœur adoptive de Victor Frankenstein selon les versions, ou jouer un rôle plus inspiré de La Fiancée de Frankenstein.

Pour l’heure, le projet est au stade embryonnaire. Frankenstein serait attendu sur Netflix courant 2024, au plus tôt.

Timothée Giret