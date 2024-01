Zendaya a souhaité la bonne année à ses nombreux abonnés sur les réseaux en postant une affiche attrayante du nouveau film de Luca Guadagnino.

2024 s’annonce (encore) une année bien remplie pour la star d’Euphoria. Si elle est attendue fin février dans la seconde partie très attendue de Dune, on la retrouvera également dans le prochain long-métrage du réalisateur de Call me by your name.

Zendaya a révélé l’affiche de Challengers sur son compte Instragram.

Une première bande annonce a déjà été mise en ligne il y a six mois, dévoilant l’atmosphère sensuelle autour de l’histoire de cette ancienne joueuse de tennis devenue coach qui veut faire revenir son mari, Art (Mike Faist, West Side Story), à son meilleur niveau sur les courts.

L’intrigue s’axe donc autour du triangle amoureux entre Tashi Duncan, son mari Art et son ancien compagnon et meilleur ami Patrick (Josh O’Connor, The Crown), qui refait surface de manière inattendue. Alors que passé et présent entrent en collision et que les tensions sont vives, Tashi se demande ce que tout cela va coûter pour gagner.

Le synopsis laisse imaginer un récit sur la complexité des relations amoureuses et la difficulté d’un grand défi sportif que l’on espère à la hauteur de l’entraînement de Zendaya. En effet, la star hollywoodienne s’est entraînée trois mois de manière très stricte pour incarner cette joueuse professionnelle à l’écran, sous le regard de l’ancien tennisman Brad Gilbert. Ce dernier a également participé à l’écriture du Challengers, sous la plume du scénariste Justin Kuritzkes, promettant une histoire certes fictive mais cohérente sur le monde du tennis.

Ce n’est pas la première fois que Zendaya doit faire face à une préparation physique exigeante pour un de ses films : c’était le cas sur la série autour de la danse pour Disney Channel, Shake it Up. Sa rigueur en fait l’une des actrices les mieux payées d’Hollywood : elle aurait empoché 11 millions d’euros pour le projet de Luca Guadagnino. Les amateurs de tennis et les fans de Zendaya attendent donc au tournant cet évènement.

Une autre information de taille pour ce projet, Trent Reznor et Atticus Ross (derrière les BO de The Social Network, Millenium et Gone Girl de David Fincher ou encore de Soul de Pixar) se chargent de composer la musique.

Si la date de sortie de Challengers est prévue le 26 avril aux États-Unis, elle reste encore inconnue en France. À l’origine, le film devait sortir uniquement sur Prime Video, mais il trouvera finalement son chemin dans les salles hexagonales, avec Amazon MGM et Warner Bros.

Célia Perez