Netflix a vite réagi au départ d’Andrew Garfield, s’attachant les services du prometteur acteur australien, Jacob Elordi, pour un des projets les plus attendus de la plateforme.

Jacob Elordi rejoint ainsi un casting prestigieux déjà composé de Christoph Waltz (Inglorious Basterds, Django Unchained), Mia Goth (X), David Bradley (saga Harry Potter, Games of Thrones), Felix Kammerer (À l’Ouest rien de nouveau), Lars Mikkelsen (Ahsoka) et Oscar Isaac (Star Wars, Dune), qui incarnera le docteur Victor Frankenstein.

Le jeune homme de 26 ans remplace donc Andrew Garfield (The Amazing Spider-Man, Tick, Tick… Boom!) dans le rôle-titre. Il a été contraint de se retirer du projet pour des conflits d’emploi du temps selon Deadline, suite au report du tournage lié à la grève de la SAG-AFTRA à Hollywood en 2023.

Remarqué dans la trilogie de comédie romantique The Kissing Booth sur Netflix (2018-2021), puis révélé avec la série Euphoria (2019), Elordi est actuellement à l’affiche sur Prime Vidéo du sulfureux Saltburn et au cinéma, avec Priscilla de Sofia Coppola, où il y incarne le roi du Rock’n’roll Elvis Presley.

L’adaptation du roman de 1818, Frankenstein or, The modern Prometheus de Mary Shelley, est un projet de longue date pour Guillermo Del Toro, également à l’écriture et à la production. Il l’a déclaré lui-même dans une interview en octobre 2023 lors de la diffusion de Pacific Rim à Los Angeles, à l’occasion des dix ans de sa sortie sur grand écran :

“ C’est un film que j’ai envie de faire depuis 50 ans, depuis que j’ai vu le premier Frankenstein […]. C’est fondamentalement un film qui nécessite beaucoup de développement et beaucoup d’outils que je n’aurais pas pu faire il y a 10 ans, ou même 20 ans. Maintenant, je suis assez courageux ou assez fou, quelque chose comme ça.”

Depuis 2020, Guillermo Del Toro, oscarisé en 2018 pour La Forme de l’Eau (dont meilleurs film et réalisateur) a signé un partenariat avec Netflix afin de produire, écrire et réaliser différents projets avec, à la clé, une grande liberté créative.

On pense notamment au marquant Pinocchio, dessin animé en stop-motion qui vaut au réalisateur l’Oscar du meilleur film d’animation en 2023. Mais aussi à la série Le Cabinet des curiosités de Guillermo Del Toro (2022).

Pour mettre en œuvre sa vision, il s’entoure de personnes qui ont contribué au succès de ses films. Le compositeur français Alexandre Desplat (Pinocchio, La forme de l’eau) et Dan Laustsen (La forme de l’eau), chargé de la photographie.

Frankenstein doit commencer son tournage en février 2024 à Toronto et à Londres. On en sait très peu encore sur le scénario et la direction que va prendre le film, mais ce projet reste un événement et déjà un des films les plus attendus sur Netflix.

On peut faire confiance à Guillermo Del Toro dont la pâte visuelle et l’univers si particulier peuvent amener une nouvelle identité sur une histoire déjà adaptée de nombreuses fois au cinéma.

Florian Rouaud