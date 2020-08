Netflix dévoile les premières images de la série The Queen’s Gambit dans laquelle la star montante Anya Taylor-Joy incarnera une prodige des échecs.

Après l’avoir découverte dans The Witch de Robert Eggers, ou encore dans Split de Shyamalan ou Peaky Blinders, l’actrice britannico-américaine Anya Taylor-Joy, actuellement à l’affiche des Nouveaux Mutants, occupera le rôle central de la série The Queen’s Gambit, où elle incarnera le personnage de Beth Harmon.

La série de six épisodes suivra Beth, une enfant prodige abandonnée par ses parents dans un orphelinat du Kentucky à la fin des années 1950. Elle va alors se découvrir un talent pour les échecs, tout en développant une dépendance à la drogue et à l’alcool. Hantée par ses démons et ses addictions, Beth est déterminée à devenir la plus grande joueuse d’échecs du monde, tout en bousculant cet univers très masculin.

Aux côtés de Anya Taylor-Joy, la réalisatrice Marielle Heller (The Diary of a teenage girl, Les faussaires de Manhattan) interprétera une femme au foyer célibataire qui va se lier d’amitié avec la jeune prodige. Thomas Brodie-Sangster (Le labyrinthe, Bright Star) campera l’arrogant rival de Beth aux échecs et Moses Ingram endossera le rôle de l’amie orpheline de l’héroïne. On retrouvera également Harry Melling (The Lost City of Z, La Ballade de Buster Scruggs) dans le rôle du champion d’échec et Bill Camp (Vice, Dark Waters) en tant que concierge et substitut paternel de Beth.

La série The Queen’s Gambit, basée sur le roman éponyme de Walter Tevis, est écrite et réalisée par Scott Frank, à qui l’on doit notamment Godless ou encore le scénario de Logan de James Mangold. Le showrunner américain s’est entouré d’Allan Scott pour l’écriture, et les deux hommes assurent également la production exécutive du projet aux côtés de William Horberg (Le talentueux M. Ripley), comme le précise Indiewire.

Il faudra attendre le 23 octobre prochain pour découvrir cette série sur Netflix, et dont le premier teaser à l’esthétique vintage offre un avant goût prometteur et vient s’ajouter à la liste déjà bien remplie des productions originales de la plateforme.

Olivia Daëron-Precy