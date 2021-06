City on Fire, City of Dreams et City in Ashes retraceront la montée en puissance d’un jeune homme au cœur d’une guerre à Rhode Island entre deux empires du crime.

Auteur à succès, Don Winslow est devenu une mine d’or à adaptation cinématographique. Sa saga La Griffe du Chien est adaptée en série par la chaîne FX. Warner Bros s’occupe de son roman Satori avec Leonardo DiCaprio comme acteur principal. Disney est aussi rentré dans la danse en adaptant Corruption avec le réalisateur James Mangold et l’acteur Matt Damon. Quant à sa saga Mission de Neal Carrey et son dernier recueil de nouvelles Broken, ces œuvres sont aussi dans les petits papiers d’Hollywood.

Un programme chargé à quoi il faut maintenant ajouter la prochaine trilogie de l’écrivain. Selon Deadline, la nouvelle saga policière de Don Winslow, toujours dans les cartons, a déjà trouvé preneur auprès de Sony. Avec sa branche 3000 Pictures, le studio a acheté les droits d’adaptation pour un montant inconnu à sept chiffres.

Intitulé City on Fire, le premier volet de la trilogie est attendu le 21 septembre 2021 aux éditions HarperCollins en France. Il sera suivi de City of Dreams un an plus tard ainsi que City in Ashes, prévu pour septembre 2023. Au cœur de ce récit, deux empires criminels, l’un italien et l’autre irlandais.

Alors qu’ils mènent une existence paisible en contrôlant Rhode Island, l’arrivée d’une Hélène de Troie des temps modernes va déchirer leur entente et entamer une guerre brutale. Danny Ryan, protagoniste principal de l’histoire, va devoir passer du statut de soldat à celui de leader impitoyable pour protéger les siens. Mafia, fédéraux et flics locaux n’hésiteront pas à lui barrer la route.

Don Winslow avait déclaré sur Deadline s’être inspiré des tragédies de la Grèce Antique. « Les Grecs anciens nous ont donnés tous les thèmes que nous utilisons encore dans les romans policiers modernes – honneur, courage, lâcheté, loyauté, trahison et tragédie. Je voulais voir si je pouvais raconter cette histoire dans un contexte moderne tout en lui permettant de se suffire à elle-même ».

Si aucune annonce officielle n’a encore été faite concernant le casting, Shane Salerno a quant à lui bien été confirmé à la production. Il n’est d’ailleurs pas étranger au travail de Don Winslow puisqu’il a déjà produit l’une de ses adaptations avec Savages en 2012. Réalisé par Oliver Stone, le long-métrage s’était doté d’un casting alléchant avec Benicio del Toro (Sicario), Aaron Taylor Johnson (Nocturnal Animals), Blake Lively (L’Ombre d’Emily), Taylor Kitsch (Manhattan Lockdown), John Travolta (Grease) ou encore Salma Hayek (Hitman & Bodyguard).

Matt Finance