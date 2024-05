La suite des aventures de Beetlejuice, le personnage emblématique de Tim Burton, se dévoile dans une bande-annonce déjantée.

Sorti en 1988, Beetlejuice est une comédie fantastique rapidement devenu culte. On y suit l’histoire de Barbara et Adam Maitland, un couple récemment décédé qui tente de chasser les nouveaux propriétaires de leur maison en faisant appel à un bio-exorciste déjanté nommé Beetlejuice, incarné par Michael Keaton (Spotlight, Birdman). Le long-métrage se distingue par ses effets spéciaux inventifs, un humour noir décapant et l’esthétique gothique typique de son réalisateur.

En gestation depuis plus de dix ans, la suite était peu à peu devenue une véritable arlésienne à Hollywood. Michael Keaton révélait en 2016 dans les colonnes de Variety que le projet avait finalement peu de chance de se concrétiser : “Vous entendez toujours des choses, on dit que cela va se faire et les gens semblent en savoir davantage sur le sujet que vous », avant d’ajouter « Il est possible que le bateau ait quitté le port. La seule façon de le faire, c’est de le faire correctement. Il y a tellement d’improvisation (dans le premier), tellement de choses faites à la main par le grand artiste qu’est Tim Burton. Si vous ne pouvez pas faire quelque chose qui se rapproche de ça, c’est mieux de le laisser tranquille”.

Il semble que les maîtres d’œuvre du projet aient invoqué le nom de Beetlejuice trois fois pour le ressusciter enfin, plus de 35 ans après le premier opus. La bande-annonce nous en dit un peu plus sur le scénario de ce second volet.

Après une terrible tragédie, la famille Deetz revient à Winter River. Toujours hantée par le souvenir de Beetlejuice, Lydia voit sa vie bouleversée lorsque sa fille Astrid, adolescente rebelle, ouvre accidentellement un portail menant à l’Après-vie. Alors que le chaos plane sur les deux mondes, ce n’est qu’une question de temps avant que quelqu’un ne prononce le nom de Beetlejuice trois fois et que ce démon farceur ne revienne semer la pagaille…

Pour cette suite, Tim Burton fait revenir une grande partie de la distribution originale. Michael Keaton endosse à nouveau le fameux costume à rayures, Winona Ryder (Stranger Things) et Catherine O’Hara (Argylle) reprennent respectivement leurs rôles de Lydia et Delia Deetz. On y découvre également au casting Justin Theroux (Star Wars : Les derniers Jedi, The Leftovers), Monica Bellucci (007 Spectre, Les plus belles années d’une vie), Jenna Ortega (Mercredi, Scream VI), dans le rôle d’Astrid, et Willem Dafoe (Pauvres Créatures, À l’intérieur).

Le scénario de ce nouvel opus est signé Alfred Gough et Miles Millar, déjà à l’œuvre sur Mercredi. Tim Burton s’est entouré de fidèles collaborateurs comme le chef décorateur Mark Scruton (Mercredi), la chef costumière oscarisée Colleen Atwood (Alice aux pays des Merveilles, Sweeney Todd – le diabolique barbier de Fleet Street, Sleepy Hollow – la légende du cavalier sans tête), le superviseur effets créatures et maquillages effets spéciaux Neal Scanlan (Sweeney Todd – le diabolique barbier de Fleet Street, Charlie et la Chocolaterie) et le compositeur Danny Elfman qui travaille avec le réalisateur depuis son premier long-métrage Pee-Wee Big Adventure en 1985).

Beetlejuice Beetlejuice sortira exclusivement en salles le 11 septembre 2024.

Christophe Laurent